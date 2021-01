Mathe kann Spaß machen:

Schon im letzten Jahr konnten die Haranni-Schüler*innen unter Beweis stellen, dass Mathe Spaß macht, als sie auf der Lernplattform "Realmath" am Ende des Schuljahres den ersten Platz als aktivste Schule belegten.

Während man im letzten Schuljahr aber erst mit dem Lockdown im 2. Halbjahr fleißig Punkte sammelte und eine enorme Aufholjagd startete, lag man in diesem Schuljahr von Anfang an auf den vorderen Plätzen und führt zur Zeit mit nahezu 1 Million Punkten Vorsprung die Tabelle der aktivsten Schulen an. Wer es genau wissen will, kann hier den aktuellen Stand einsehen: Highscore Schulen.

Punkte für richtige Aufgaben:

Richtig gelöste Aufgaben geben Punkte, macht man Fehler, werden Punkte abgezogen. Dabei sind die Aufgaben den im Unterricht behandelten Themen zugeordnet. Während in Klasse 5 zum Beispiel der Umgang mit dem Koordinatensystem geübt werden kann, sind es in Klasse 7 die negativen Zahlen und in Klasse 9 der Satz des Pythagoras. Dies sind aber nur Beispiele aus der Aufgabenfülle.

Den Titel verteidigen:

Die Harannis haben das Ziel, in diesem Jahr den Titel zu verteidigen und werden im 2. Halbjahr sicherlich fleißig weitersammeln. Drücken wir ihnen die Daumen, damit auch am Ende des Schuljahres wieder eine Herner Schule ganz oben steht.

