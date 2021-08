Herne. VIVAWEST hat rund 1,1 Millionen Euro in die Modernisierung von 16 Wohnungen in Herne - Baukau investiert. Nun ist die Modernisierungsmaßnahme abgeschlossen.

Seit Sommer 2020 wurde an dem Gebäude mit 16 Wohnungen an der Eschstraße 74 und 76 umfassend gearbeitet. Energetische Modernisierungsmaßnahmen und begleitende Instandsetzungsarbeiten haben hier den Wohnkomfort für die Mieter deutlich erhöht.

Nicht nur die Fassaden der Mehrfamilienhäuser erstrahlen nun in frischen, ansprechenden Farben und verleihen der Siedlung einen freundlichen Charakter. Das Gebäude aus dem Baujahr 1965 hat außerdem durch eine effektive Dach-, Fassaden- und Kellerdeckendämmung sowie neue Fenster, Haustüren und neu gedeckte Dächer eine deutlich bessere Energiebilanz. Die Regenrinnen und Fallrohre wurden in diesem Zuge gleich mit erneuert.

Der Anbau neuer großer Balkone sorgt zudem für eine Steigerung der Lebensqualität. Darüber hinaus wurden die Erdgeschosswohnungen mit Rollläden ausgestattet. Der Einbau einer Gegensprechanlage schafft zusätzliche Sicherheit für die Mieter.

Modernisierung von 16 VIVAWEST - Wohnungen in Herne abgeschlossen

Foto: VIVAWEST - Wohnungen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Hinzu kommen neu angelegte Außenanlagen mit einem modernen Beleuchtungssystem. Der Spielplatz wurde ebenfalls neugestaltet und Fahrräder finden in sogenannten Fahrradboxen ihren Parkplatz. Darüber hinaus wurden in den Giebeln des Gebäudes Nistkästen angebracht und die Dächer der Garagen begrünt. Unmittelbar vor dem Haus wurde eine Wildblumenwiese angelegt, dadurch wird ein Lebens- und Nahrungsraum für Vögel, Bienen und Insekten geschaffen.

Begleitende Instandsetzungsarbeiten zur Erneuerung der Gaszentralheizung mit Brennwerttechnik und zentraler Warmwasserbereitung runden die umfassende Modernisierungsmaßnahme ab.

„Die energetische Modernisierung unserer Bestände und die Erneuerung der Wohnumfelder ist uns sehr wichtig. Wir möchten, dass sich unsere Mieter in modernen Quartieren wohl fühlen. Für die kommenden Jahre haben wir weitere energetische Gebäudemodernisierungen für rund 1.750 Wohnungen pro Jahr in unseren VIVAWEST-Quartieren geplant“, so Michael Marx, Bereichsleiter Bestandstechnik bei VIVAWEST.

VIVAWEST bewirtschaftet in Herne rund 2.250 Wohnungen.