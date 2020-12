Die Stadt hat an der Ingeborgstraße eine neue Kindertagesstätte in Betrieb genommen. Weitere Einrichtungen sind bereits in Planung.



Hecken, geschwungene Wege, Sandkästen, eine Nestschaukel, eine Wippe, ein Klettergerüst mit Rutsche und viel Platz zum Toben haben die Baufirmen auf dem Außengelände der Kindertagesstätte an der Ingeborgstraße hergerichtet. Im Gebäude gibt es helle eingerichtete Räume mit Spielsachen, einen Turnraum mit Kletterwand und eine Bibliothek mit Spielen und Büchern. Dort stehen neben Klassikern wie „Die Raupe Nimmersatt“ und „Der Grüffelo“ Spiele von „Memory“ bis „Ligretto“. Jeder Gruppenraum hat einen eigenen Schlafraum, in dem die Kinder Pause vom Spielen machen und die vielen Eindrücke verarbeiten können. Außerdem gibt es noch einen Funktionsraum für jede der vier Gruppen.

„Für die Familien ist es ein vorweihnachtliches Geschenk, dass sie in eine so tolle Anlage kommen können“, sagte Oberbürgermeister Frank Dudda. Er überzeugte sich persönlich davon, dass alles bereit steht und probierte sogar die Rutsche aus. In der vergangenen Woche zogen mehr als 40 Kinder ein. 25 von ihnen besuchten bisher die Kindertagesstätte an der Schulstraße. Am Ende sollen an der Ingeborgstraße 75 Kinder von einem Dutzend Erzieherinnen betreut werden.

Damit kann nach einem Zeitraum von fünf Jahren Planung und Bau gefeiert werden. Man wolle bei ähnlichen Projekten in Zukunft aber schneller sein, versprach Stephanie Jordan, Leiterin des Fachbereiches Kinder, Jugend, Familie. Ulrich Klonki, Vorsitzender des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie, freute sich über die reibungslose Eröffnung. Für das gute Miteinander in der Nachbarschaft zeigte er sich optimistisch: „Neue Nachbarn von Kindertagesstätten waren nie begeistert. Ein bis zwei Jahre später sah es immer anders aus." Er erinnerte daran, dass es im Umfeld solcher Einrichtungen ab 16 Uhr ebenso ruhig sei wie an Wochenenden, Feiertagen und für drei Wochen in den Sommerferien. "Also immer dann, wenn man Ruhe braucht." 75 Kinder sollen am Ende in dem Gebäude betreut werden können.