Alles muss man irgendwie unter einen Hut bekommen: Den Job auf der einen Seite, auf der anderen Familie, Freunde und was sonst noch wichtig ist. Weil die Zeit nicht immer für alles reicht, stellt sich für uns alle irgendwann die Frage: Was ist wichtiger?

In vielen Branchen ist es seit jeher üblich, dass man sich entscheiden muss: Karriere oder Privatleben. Wer eine Laufbahn als Führungskraft anstrebt, der nimmt auch heute noch 70 und mehr Arbeitsstunden in der Woche auf sich, verlegt den Lebensmittelpunkt zugunsten des Jobs und sieht seine Familie vor allem als Foto auf dem Schreibtisch stehen.

Umfragen bestätigen Trend



Das ist lange Zeit so gewesen, in vielen Unternehmen ist diese Arbeitsmoral auch noch zu erleben. Doch Umfragen deuten darauf hin, dass der Trend in eine andere Richtung geht. Work-Life-Balance scheint bei der Mehrheit der ArbeitnehmerInnen kein bloßes Modewort zu sein. Laut einer Forsa-Umfrage (für Xing) geben ca. 60 Prozent aller Teilnehmenden an, sich im Zweifel eher für Freunde und Familie entscheiden zu wollen. Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zur Teilzeit und Elternzeit für Männer sind einige Felder, auf denen besonders bei jüngeren Menschen ein Umdenken zu erkennen ist.

Frage der Woche: Was ist oder war für euch wichtiger, Privatleben oder der Job? Gab es Zeiten, in denen sich die Prioritäten verschoben haben? Wie bewertet ihr den Trend, dass das Privatleben wichtiger zu werden scheint? Bitte nehmt an der Umfrage teil und schreibt eure Ansicht in die Kommentare.

Was ist wichtiger?