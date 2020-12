Seit Jahren unermüdlich im Dienste der guten Sache ist Reinhold Gerhardt, der Leiter der TÜV-Nord-Station in Gelsenkirchen und sammelte bis heute fast 30000 Euro für die Arche Noah.



Vor zehn Jahren entschied sich Gerhardt, dass er noch mehr für die Menschen der Region tun könne. Deshalb begann er, für die Arche Noah, eine Einrichtung für unheilbar erkrankte und schwerstmehrfach behinderten Kinder und Jugendliche, an der Prüfanlage Spenden zu sammeln. Auch in diesem Jahr ist eine schöne Summe zusammengekommen.

29297 Euro und 21 Cent: Dieser Gesamtbetrag konnte innerhalb der letzten zehn Jahre durch TÜV gesammelt werden. Davon sind in diesem Jahr 2726 Euro zusammengekommen, die Gerhardt mithilfe seiner Kunden und einiger Gelsenkirchener Unternehmen gesammelt hat. „Die Resonanz auf diese Aktion ist seit Jahren groß und viele spenden sehr gerne für die gute Sache. Wenn es um die Kinder aus der Region geht, die ein wirklich hartes Schicksal getroffen hat, hilft jeder gerne“, sagt der Stationsleiter.

Auch sein Kollege Denis Stetzka vom TÜV in Herne war begeistert von Gerhardts Idee. Durch die Spendendosen, die er in seiner Station aufgestellt hat, konnten zusätzliche 1660 Euro eingenommen werden. Das Kinderhospiz nutzt die Geldspenden, um Projekte und Anschaffungen für die Bewohner machen zu können.

Zusätzlich zu den Spenden sind in den vergangenen zehn Jahren auch Erlebnistage – zum Beispiel im Schalke-Stadion – und viele Sachspenden organisiert worden. So stellt unter anderem der dm-Markt in Buer regelmäßig Pflegeprodukte für die Einrichtung zur Verfügung. Auch andere lokale Geschäfte wie die örtliche Sparkasse oder die Fußballvereine FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund konnte Gerhardt in der Vergangenheit für seine Spendenaktion gewinnen. „Mir ist es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es hier Kinder gibt, die es schwerer im Leben haben als andere. Sie zu unterstützen, sollte uns allen ein Anliegen sein“, so Gerhardt.