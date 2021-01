Probleme durch fehlende freie Tage

Corona hat uns spätestens seit März letzten Jahres fest im Griff und durch die Aussetzung des Präsenzunterrichts kommen nicht wenige Eltern an ihre Grenzen, was die Betreuung gerade ihrer jüngeren Kinder angeht. Was tun, wenn der Urlaub und alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, aber der Nachwuchs zu hause betreut werden muss. Dies setzt sich auch im Jahr 2021 wieder fort.

Neues Angebot in den Sommerferien

In diesem Dilemma greift das Angebot des Haranni-Gymnasiums seinen betroffenen Eltern ein wenig unter die Arme. Die Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassen 5 und 6 des Haranni-Gymnasiums haben die Möglichkeit, während der Sommerferien in den ersten zwei Wochen (05. - 16.07.2021) die Betreuung zu besuchen. Dabei kann gewählt werden, ob nur die erste, nur die zweite oder die beiden Wochen der Sommerferien sein sollen.

Abwechslung garantiert

Frau Köhler vaus der Betreuung des Haranni-Gymnasiums hat ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt, um den Kindern die Langeweile zu vertreiben. Soviel sei schon verraten, es soll gemeinsam gekocht werden und Spiel und Sport sind auch dabei.

Anmeldung

Anmelden können sich Schüler*innen des Haranni-Gymnasiums bis zum 14. April. Selbstverständlich wird das Programm unter Einhaltung der Hygieneregeln und der dann geltenden Pandemiebestimmungen durchgeführt.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage: Haranni-Gymnasium.