Ich weiß schon: Das schönste Geschenk an Weihnachten ist, dass man endlich mal wieder ein paar schöne Stunden mit seinen Liebsten verbringen kann und dass alle mehr oder weniger gesund sind. Alles andere ist zweitrangig.

Also lasst uns genau über diese zweitrangigen Geschenke zu Weihnachten sprechen, die wir mit großer Erwartung und feuchten Fingern aus dem Geschenkpapier herausgerissen haben. In dieser Woche sprechen wir mal über knallhart materielle, mit ehrlichem Geld zu kaufende Sachen, die niemand unbedingt braucht und die wir uns selbst vielleicht nie leisten würden. Krempel, über den wir uns trotzdem freuen, und der Weihnachten besonders für Kinder zu so einem überwältigenden Konsumfest machen.

Weihnachtsgeschenk: Luxuspappe

Ich habe mich in diesem Jahr besonders über zwei Pappkarten gefreut, die meine Frau für mich besorgt hat. Es sind sogenannte Magic-Karten. Magic ist ein Sammelkartenspiel, das sehr großartig ist und bei dem man mit etwas kitschigen Pappkarten gegeneinander antritt. Weil ich mit manchen Karten tolle Kindheitserinnerungen verbinde, neige ich seit ein paar Jahren wieder zum Sammeln von alten Karten, und diese beiden sind für mich echte Schätzchen!

"Belebung der Toten" und "Wahnsinn": Magic-Karten sind großartige Weihnachtsgeschenke.

hochgeladen von Jens Steinmann

Mitmachen: Zeigt doch mal. Über welche Geschenke habt ihr euch besonders gefreut? Hier habt ihr auch die Möglichkeit eure Fotos hochzuladen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und Bilder und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Foto-Aktion Geschenke