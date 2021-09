Neben der Spur verlaufen manchmal die interessantesten Wege. In dieser Woche bewegen wir uns fotografisch abseits der gewohnten Wege und suchen die Dinge, die nicht mehr an ihrem gewohnten Platz sind. Macht mit und zeigt uns euer bestes Foto!

Das Wort "verrückt" wird manchmal benutzt, um Menschen zu beschreiben, die psychisch erkrankt sind. Diese Bedeutung lassen wir in diesem Wettbewerb ganz außen vor. Stattdessen geht es uns um Dinge, die ver- oder entrückt wurden, wie ein Boot auf einem Berggipfel, ein Kühlschrank in der Wüste und andere Dinge, die nicht in ihren geregelten Bahnen verlaufen.

Ein verrücktes Motiv zu finden sollte euch nicht zu schwer fallen. Viele Dinge könnt ihr auch in euren eigenen vier Wänden verrücken und sie hübsch in Szene setzen. Aber auch beim Spazierengehen findet ihr sicher Gegenstände, die deplatziert wirken und nicht richtig ins Bild passen. Das Gewinnerbild zeigt im Idealfall so einen Kontrast: etwas ganz und gar Verrücktes eben.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (18.9.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Neben der Spur