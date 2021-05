Was lange her ist, das vergessen wir zumeist. Aber manche Erinnerungen, sogar aus unserer frühen Kindheit, behalten wir ein Leben lang. Was sind eure schönsten Kindheitserinnerungen?

Was wir in unserer Kindheit erleben, hat einen großen Einfluss auf unser ganzes weiteres Leben. Erinnerungen an unsere frühe Kindheit sind daher auch oft an große Emotionen geknüpft. Geborgenheit, Vertrauen, Freude, aber auch Enttäuschungen und Schmerzen, die wir als Kinder erleben, prägen uns noch als Erwachsene bis ins Alter.

Viele Erinnerungen an unsere Kindheit sind womöglich nicht so nah an der Wahrheit, wie wir denken. Erinnerungen verändern sich im Laufe der Jahre. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das Erlebte immer wieder neu interpretieren, wenn wir uns daran erinnern. So können sogar lebendige Erinnerungen in unser Gedächtnis eingetragen werden, obwohl wir deren Inhalt gar nicht aus erster Hand kennen. Bei Kindheitserinnerungen haben die Erzählungen unserer damaligen Bezugspersonen, aber auch Fotoalben einen großen Einfluss.

Frage der Woche: Was sind eure schönsten Erinnerungen aus der Kindheit? Seid ihr euch bei manchen unsicher, ob sich wirklich alles so abgespielt hat, wie ihr es in Erinnerung habt? Habt ihr sogar Erinnerungen an eure frühe Kindheit? Inwieweit haben euch diese Erinnerungen bis ins Erwachsenenalter geprägt? Schreibt es in die Kommentare.