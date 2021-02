Haufenweise Schnee in NRW. Viele Familien zog es mit ihren Kindern in den Schnee, Erinnerungen an längst vergangene, womöglich noch schneereichere Winter werden wach. Was sind eure schönsten Schnee-Erinnerungen?

Ich muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, da war ich zum ersten Mal in der Skischule. Adelboden in der Schweiz, wenn ich mich nicht irre. Alle Kinder waren startklar mit Ski unter den Füßen und Stöcken in der Hand, bergab ging es aber erstmal nicht. Stattdessen hieß es Wettrutschen auf dem Acker vor der Talstation. Den "Unterricht" erinnere ich ungefähr so: Erst wirft ein Erwachsener einen roten Gummiball auf den Boden. Dann bricht ein großes Durcheinander aus und wer aus dem Tohuwabohu mit dem Ball in der Hand hervorgeht, erhält ein Lob. Dann wieder von vorn. Mir muss ganz schnell klar geworden sein, dass ich niemals als erster am Ball sein würde. Also ließ ich es sein, saß am Rand und aß Schnee. Meine früheste Erinnerung an Schnee, und eine wunderbare dazu.

Frage der Woche: Was ist eure schönste Erinnerung an Schnee und Eis? Schreibt es gern in die Kommentare. Und wenn ihr keine schönen Schnee-Erinnerungen habt – kein Problem. Auch die weniger guten Erinnerungen interessieren mich.