"Sängerin, Astronautin und Forscherin", sagt meine Tochter, wenn ich sie frage, was sie eigentlich später mal werden will. "Und natürlich Pommesbüderin." Wir alle erinnern uns an die großen Träume unserer Kindheit. Und dazu gehört natürlich auch die Frage nach dem Beruf.

Dabei ist es nicht selten so, dass die Vorstellungen von Kindern und Eltern ziemlich auseinander gehen. Wer soll den Familienbetrieb mal weiterführen, wenn die Kinder sich durch höfliches Desinteresse hervortun? Sollte das Kind nicht lieber "was Ordentliches" lernen als eine brotlose Kunst zu studieren? Als Eltern haben wir es manchmal nicht leicht, unseren Kindern Ratschläge und Hilfe zu geben, ohne dass wir dabei unsere eigenen Ansprüche auf sie abwälzen.

Die wenigsten Menschen, die ich kenne, sind am Ende in dem Beruf gelandet, von dem sie als Kind geträumt haben. Trotzdem sind heute viele mit dem zufrieden, was sie machen. Das bestätigen auch die Zahlen: Die meisten Menschen in Deutschland sind entweder "völlig", "sehr" oder "ziemlich" zufrieden mit ihrem aktuellen Job.

Frage der Woche: Was wolltet ihr werden? Was seid ihr am Ende geworden? Habt ihr eure Berufswahl je bereut? Wir sind gespannt auf eure Erinnerungen und Anekdoten!