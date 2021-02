Ein gutes Buch lässt die Zeit wie im Flug vergehen und ist für seine Leser wie ein Fenster in eine unbekannte Welt. In einer Zeit, die viele notgedrungen in den eigenen vier Wänden verbringen, ist das Lesen eine besondere Bereicherung für unser Leben. Welche Bücher machen euer Leben reicher?

"Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste." Dieser Satz, der oft Heinrich Heine zugeschrieben wird, wahrscheinlich aber eher von Hermann Hesse stammt (beide tragen die Initialen H.H.), gibt uns einen Hinweis auf den unschätzbar großen Reichtum, mit dem uns Autorinne und Autoren seit Jahrhunderten beschenken.

4.900 neue Bücher pro Tag

Was macht die Bücherwelt so gewaltig? Einerseits die schiere Papiermasse: Schon vor der Erfindung des Buchdrucks, als kaum jemand überhaupt schrieb oder las, war ein Menschenleben viel zu kurz, um auch nur einen nennenswerten Bruchteil der gesamten Literatur kennenzulernen. Die Unesco schätzt, dass zuletzt in jedem Jahr rund 1.793.000 neue Bücher veröffentlicht wurden – mehr als 4.900 pro Tag.

Gewaltig ist auch die Wirkung, die manche Bücher entfalten. Die Bibel ist bis heute das am meisten verkaufte Buch der Welt. Wie andere religiöse Schriften war sie Grundlage für ganze Gesellschaftsordnungen und hat noch Jahrhunderte nach ihrer Entstehung großen Einfluss auf unsere Weltordnung.

Frage der Woche: Welche Bücher machen euer Leben reicher? Lest ihr am liebsten Romane oder Sachbücher? Unterhaltungsliteratur oder die ganz schwere Kost? Welche Genres haben es euch besonders angetan? Verratet es uns in den Kommentaren und gebt uns gern eine Leseempfehlung.