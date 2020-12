Wir leben Schule geht pünktlich online:

Wie angekündigt wurde auf der Homepage des Haranni-Gymnasiums pünktlich der Menüpunkt "Wir leben Schule" online gestellt. Nach kleinen Startschwierigkeiten lief alles reibungslos und der etwas andere Tag der offenen Tür war im Netz. Ein paar der Fotos finden Sie im Anhang.

Wir leben Schule zeigt das Haranni-Gymnasium:

Unter dem Menüpunkt "Wir leben Schule" finden sich neun Kategorien, die das Schulleben am Haranni-Gymnasium widerspiegeln. Filme und Fotos helfen dabei, einen umfassenden Überblick zu bekommen. Ob Ganztag, Tabletklasse, die einzelnen Schulfächer oder das AG-Angebot; man taucht ins vielfältige Schulleben ein und fühlt sich mittendrin. Die Filme, die mit tatkräftiger Unterstützung des ehemaligen Harannis Kai Wiemer entstanden, stellen eine Schule vor, in der mehr als nur gelernt wird. Doch schauen Sie selbst: Wir leben Schule.

Wir leben Schule geht weiter:

Der für den 15. Januar 2021 vorgesehene Informationsnachmittag für Eltern von Viertklässlern zu den Tabletklassen soll nach Möglichkeit stattfinden, sofern es die Situation dann zulässt, um einen allgemeinen Informationsteil zur Schule zu ergänzen. Doch auch vorher besteht für all diejenigen, die weiteren Informations- und Gesprächsbedarf haben, die Möglichkeit über das Sekretariat (info@haranni-gymnasium.de; Tel.: 02323/162211) einen individuellen Beratungstermin zu vereinbaren.

Zur Homepage des Haranni-Gymnasiums gelangen Sie hier: Homepage.