Foto der Woche: Zug und Schiene

Um die 40.000 Kilometer umfasst das deutsche Schienennetz. Bei der Verkehrswende soll der verhältnismäßig grüne Schienenverkehr eine bedeutende Rolle spielen. Zeit, dass wir uns der Schiene auch fotografisch annähern.

Immer mehr Verkehr findet auf der Schiene statt, das betrifft Fracht- und Personenverkehr. So sind viele Menschen und auch Wirtschaftszweige auf ein gut ausgebautes und intaktes Schienennetz angewiesen. Doch bei steigender Auslastung sinkt die Abdeckung. Schienen werden zurückgebaut oder durch die Betreiber aufgegeben. So wird es immer enger auf den Gleisen, während an anderen Orten Bahnkilometer von der Natur überwuchert werden.

In dieser Woche suchen wir eure besten Fotos zum Thema "Zug und Schiene". Wie immer gibt es bei unseren Foto-Wettbewerben einen Interpretationsspielraum. Es ist also nicht nur der ICE gemeint, auch U-Bahn, Modellbau-Eisenbahnen, Straßenbahn usw. sind passende Motive. Wir sind gespannt auf eure Fotos!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Immer samstags findet ihr auf lokalkompass.de/fotoderwoche einen neuen Fotowettbewerb, bei dem sich Hobby-Fotografen in der Lokalkompass-Community einer neuen Herausforderung stellen.

► Mitmachen ist kostenlos und kein großer Aufwand. Einfach auf lokalkompass.de/register als Bürgerreporter registrieren und los geht's.

► Den Wettbewerbs-Beitrag aufrufen (zu finden hier), nach unten scrollen und auf "Teilnehmen" klicken.

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (22.1.22) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet in der Regel am Dienstag nach Teilnahmeschluss (25.1.22), welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist. Der Gewinner wird unter dem Beitrag in den Kommentaren bekannt gegeben. Außerdem erhält der Gewinner eine Benachrichtigung per Persönlicher Nachricht.

► Die Siegerfotos werden in vielen unserer Anzeigenblätter im Kerngebiet von Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Zusätzlich wird das Foto der Woche immer auch auf unserem Instagram-Kanal (www.instagram.com/lokalkompass) veröffentlicht.

