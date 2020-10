Es blüht und grünt wieder im Schulgarten des Wanner Gymnasiums. Obst, Gemüse und Kräuter werden hier dank der Unterstützung der Kreisjägerschaft Emschergau wieder angebaut.

Jahrelang lagen Teiles des Schulgartens brach und verwilderten zusehends, was Anja Ausmeier, Vorsitzende des Fördervereins, und Volker Adamiak, Vorsitzender der Schulpflegschaft bedauerten, ebenso wie die Direktorin des Gymasiums, Heike Bennet. Schnell stand fest, dass der Schulgarten aufgewertet werden soll, um die Biodiversität zu fördern und dem Insektensterben entgegen zu wirken. Das Projekt wird durch die Lehrer des Gymnasiums begleitet.

Da viele Schulen und öffentliche Einrichtungen bereits durch die Kreisjägerschaft bezeihungsweise durch den Landesverband der Jäger bereits gefördert wurden, wandte sich der Schulpflegschaftsvorsitzende, der selbst Mitglied in der Herner Jägerschaft ist, an Evelyn Piasecki, Obfrau für Naturschutz, die ebenfalls von der Reaktivierung des Schulgartens begeistert war und die entsprechenden Informationen zur Förderung des Projektes vermittelte sowie fachlich mit Rat und Tat zur Seite stand, um die richtigen Pflanzen und Gehölze auszuwählen und zu beschaffen.

Im Frühjahr war bereits alles bestens vorbereitet, doch durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen verzögerte sich das Projekt, das nun endlich Früchte trägt. Spättragende Süßkirschen, Sommerbirnen wurden bereits geerntet, Kürbisse, Karotten, Kräuter haben nun Saison. Zudem blühen Wildrosen, wie die Hundsrose und Wildblumen, die ihren Duft verströmen.

Mit dem Garten kann der Lehrplan des Biologieunterrichtes bereichert werden. Er ist außerdem ein Rückzugsort für die Schülerschaft, die dort mal Ruhe genießen möchte oder in Ruhe etwas lernen mag.

Weil der neugestaltete Garten allen soviel Freude bereitet, in der Natur zu sein, entwickelten sich weitere Wünsche, wie zum Beispiel nach einer Aufwertung des Teiches durch eine Steinaufschüttung, weitere Beschaffung von Gartenbänken, Aufbau von Hochbeeten und vieles mehr.