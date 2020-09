Auch wenn es in den vergangenen Wochen hin und wieder regnete, sind die Böden in Herne zu trocken. Darunter leiden Bäume und Sträucher. Aus diesem Grund stellte die Wasserversorgung Herne (WVH) wie schon in den vergangenen zwei Jahren 5000 Kubikmeter Wasser kostenlos zum Bewässern zur Verfügung.

Bilder, die eigentlich typisch für den Herbst seien, gehören schon seit Wochen zum Stadtbild. Weil Bäume unter der Trockenheit leiden, werfen sie ihre Blätter früher ab.

Städtische Abteilungen, die Freiwillige Feuerwehr, aber auch viele engagierte Institutionen und Privatleute versuchen zum Teil mit Eimern und Gießkannen, den Wassermangel zu bekämpfen. „Als Wasserversorger vor Ort wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, das wichtige Grün in der Stadt zu erhalten“, begründete WVH-Geschäftsführer Ulrich Koch die nasse Spende des Unternehmens.

Herner müssen sich keine Gedanken machen. „Durch ein gezieltes Management können wir auch an heißen Tagen hochwertiges Trinkwasser in Höchstmengen liefern,“ versichert Rafael Rüdel, der bei der WVH die technische Betriebsführung verantwortet. Allerdings könne jeder Bürger dazu beitragen, das System in Spitzenzeiten zu entlasten. „Gartenbewässerung oder Pool-Füllung sollten möglichst in den Morgenstunden erfolgen,“ rät Rüdel. Außerdem könnten zeitunabhängige Arbeiten wie beispielsweise eine Terrassenreinigung an kühlen Tagen stattfinden.

Das Wasserwerk Haltern, aus dem ein großer Teil des Herner Trinkwassers stammt, liefert an durchschnittlichen Sommertagen 250000 Kubikmeter.