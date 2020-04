Revierpark Gysenberg. Der Frühling gibt sein Bestes .. aber die Spuren des Winters sind nicht zu übersehen.

Zu übersehen ist leider auch nicht, dass überall Papiertaschentücher herumliegen. Wirklich überall.

Müll natürlich auch .. wie könnte es auch anders sein.

Keine Ahnung was das soll - und was sich derjenige dabei dachte, als seine Latex-Handschuhe im Gebüsch am Parkplatz entsorgte .. und noch einiges mehr. Nur ein paar Meter weiter befinden sich Müllbehälter.

Gefreut habe ich mich über die kleine "Schonung" - die den früheren Sportplatz (oberhalb) einnimmt