Regelmäßig absolviert die Herner Ultratriathletin Jennifer Schlosser ihr Lauftraining am Rhein-Herne-Kanal. Dabei fallen der 44-Jährigen immer wieder verdreckte und vermüllte Stellen auf. Dagegen unternimmt sie jetzt etwas und ruft am Samstag, 1. August, unter dem Motto "Herne räumt auf" zur Plogging-Aktion auf.

Von Vera Demuth

Das Plogging, ein Trend aus Schweden, hat in den vergangenen Jahren auch in Deutschland Anhänger gefunden. Dabei wird Jogging oder Laufen mit dem Aufsammeln von illegal entsorgtem Abfall (plocka, schwedisch: aufheben, pflücken) kombiniert, um der Umwelt und zugleich sich selbst etwas Gutes zu tun.

"Ich laufe gern den Rhein-Herne-Kanal rauf und runter, und es gibt einige Stellen, da kann man den Abfall gar nicht übersehen", berichtet Jennifer Schlosser, die im Herner Triathlonteam aktiv ist. Socken, Unterwäsche, Handtücher, aber auch Flaschen von alkoholischen Getränken, Dosen und Pizzakartons sieht sie unter anderem unterwegs. "Es bleibt alles liegen", bedauert sie, dass die Abfalleimer entlang des Kanals nicht konsequent von den Kanalbesuchern genutzt werden.

Um etwas dagegen zu tun, hat Schlosser mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen und nun in Zusammenarbeit mit der Abteilung Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns die Plogging-Aktion ins Leben gerufen. "Es gibt wohl kleinere Organisationen, die schon mal gemeinnützig im Stadtgarten oder Gysenberg unterwegs sind, aber solch eine große Aktion hat noch keiner organisiert."

Denn mit ihrem Aufruf möchte Jennifer Schlosser so viele Menschen wie möglich mobilisieren. Treffpunkt ist am 1. August um 12.30 Uhr an der Schleuse Herne-Ost am Rhein-Herne-Kanal. Um 13 Uhr geht es dann los in Richtung Bladenhorst und/oder Crange, um gemeinsam zu laufen und Müll aufzusammeln.

Sportlichkeit nicht erforderlich

Sportlich brauche man nicht zu sein, um an der Aktion teilzunehmen, versichert Schlosser. Lauffreunde, Jogger, Walker, Nordic-Walker und Spaziergänger sind willkommen. "Wir laufen ganz gemütlich los, und wenn wir was sehen, bleiben wir stehen und heben es auf", erklärt die 44-Jährige. Darüber hinaus wird es verschiedene Gruppen geben. "Wer joggt, geht in die eine Richtung, und wer walken möchte, nimmt eine andere Strecke."

Ein bis zwei Stunden soll die Plogging-Aktion dauern. Am Ende bringen die Teilnehmer den gesammelten Abfall zum Ausgangspunkt an der Schleuse Herne-Ost zurück.

Die Entsorgung des Mülls übernimmt die Stadt Herne, die zudem Abfallsäcke und Handschuhe zur Verfügung stellt. Teilnehmer, die eine Abfallzange haben, können diese mitbringen. Gestellt werden sie jedoch nicht. Bücken ist dann gefragt. "Ein bisschen Bewegung gehört dazu", sagt Jennifer Schlosser mit einem Schmunzeln.

Die Corona-Hygieneregeln werden bei der Aktion eingehalten. Gruppen werden maximal zehn Personen umfassen; es gilt der Abstand von eineinhalb Metern, und die Teilnehmer müssen eine Maske mitbringen.

Anmelden oder einfach vorbeikommen

Organisatorin Jennifer Schlosser hofft auf viele Teilnehmer und eine große Resonanz. "Mal gucken, wie es bei den Leuten ankommt und ob sie vielleicht Vorschläge für weitere Orte haben", kann sie sich vorstellen, dass es nicht bei einer einmaligen Veranstaltung bleibt.

Wer am 1. August an der Plogging-Aktion "Herne räumt auf" teilnehmen möchte, kann bei Facebook (www.facebook.com/events/3057392091019126) zusagen oder einfach um 12.30 Uhr vorbeikommen.