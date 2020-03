Alle reden von Umweltsünden!

Die zunehmende Verschmutzung der Flüsse und Meere, die Verschwendung von Ressourcen und vieles, vieles mehr.

Und was machen wir?

Gestern wieder am Kanal gesehen, Einmal-Artikel in verschiedenen Variationen.

Hier auch so ein Artikel, benutzt – Spaß gehabt und anschließend liegen gelassen nach dem Motto:

War das wieder ein toller Nachmittag - müssen wir wiederholen!!

Heute leben und morgen für die Zukunft demonstrieren!