Portulak , auch Sommer-Portulak genannt

Das seit Jahren in Vergessenheit geratene nicht winterharte Küchenkraut findet man auch heute noch vereinzelnt in einigen Gartenanlagen wieder.

Die fleischigen, eiförmigen Blätter reich an Vitamin C und Mineralstoffen wie Kalium, Calcium, Magnesium so wie Omega 3-Fettsäuren wird sehr gern unter Liebhabern in Salaten aber auch im Quark untergemischt verwendet.