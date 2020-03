Die Kröten sind zurzeit wieder unterwegs zu ihren Laichplätzen – auch in Herne. Einige Bürger engagieren sich seit Jahren dafür, die Kröten auf ihrer Wanderung zu schützen, aber nun brauchen die Helfer selbst Hilfe.

Von Vera Demuth

An der Hofstraße in Röhlinghausen gibt es einen Zaun, der die Tiere während ihrer Wanderung vor Autos schützen soll, aber er weist Lücken auf. Deswegen sind Helfer jeden Abend dort vor Ort. Doch zurzeit sind einige von ihnen erkrankt, so dass sie auf weitere Unterstützer hoffen, die bereit sind, die Kröten sicher über die Hofstraße zu bringen.

Seit dem vergangenen Wochenende waren täglich weit über 100 Amphibien, also Erdkröten, Grasfrösche und Molche, deren Hauptwanderungszeit nun begonnen hat, dort in der Dämmerung unterwegs, weiß Sabine Brauckmann, die sich zusammen mit weiteren Bürgern seit acht Jahren für den Schutz der Tiere einsetzt. Sie und ihr Mann haben auch den Zaun gesetzt, der jedoch nicht komplett dicht ist, da das Wurzelwerk ein sicheres Setzen des Zaunes an vielen Stellen verhindert. "Es gibt fünf Stellen auf dem Wanderungsweg, an denen gar kein Zaun gesetzt werden kann, so dass wir diese Stellen mit Helfern absichern müssen", erklärt Sabine Brauckmann.

Die Helfer gehen auf Basis ihrer Erfahrungen aus den Vorjahren davon aus, dass die Krötenwanderung noch etwa bis Anfang April dauern wird. Daher suchen sie nun Unterstützer, die von circa 18.30 bis 20 Uhr den Zaun bewachen und die Kröten einsammeln, um sie vor den Pkw auf der Hofstraße zu schützen.

Gute Laune gefragt

"Benötigt werden wasserdichte Jacken und Schuhe, eine Taschenlampe, ein Eimer und vor allem gute Laune", hofft Sabine Brauckmann auf zahlreiche engagierte Mithilfe. Für weitere Informationen ist die Initiatorin der Krötenaktion auf Facebook und unter Tel. 0170/6200748 zu erreichen.