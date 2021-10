In diesem Jahr machen sie sich rar: bisher waren kaum Wespen zu beobachten. Hier hat Paul Flormann eines der gelb-schwarzen Insekten in Herne-Süd mit seiner Kamera dabei erwischt, wie sie sich an den Trauben gütlich tat. War es in den letzten Jahren kaum möglich, auf der Terasse etwas zu essen oder zu trinken ohne die geflügelten "Mitesser", ist es in diesem Jahr schon eine Ausnahme, eine Wespe zu beobachten.