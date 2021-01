Die Salamanderpest verbreitet sich im Ruhrgebiet und bedroht das Leben einheimischer Feuersalamander und Molche. Seit Ende vergangenen Jahres ist die neuartige Krankheit im Langeloh angekommen. Bürger können mit etwas Aufmerksamkeit helfen, die Tiere zu retten.



Die Salamanderpest wird durch einen Pilz hervorgerufen, der zu schweren Hautgeschwüren führt. Die Amphibien sterben in circa 96 Prozent der Fälle innerhalb von 14 Tagen an der Krankheit. Im Langeloh wurden bereits rund 100 tote Tiere gefunden. Es ist zu befürchten, dass bald auch die Amphibien im Ostbach und im Revierpark Gysenberg bedroht sind.

Neben der Übertragung durch infizierte Tiere oder andere Wildtiere spielt der Mensch bei der Verbreitung der Krankheit eine große Rolle. Daher gibt es ein paar Maßnahmen, die Bürger ergreifen können, um die Tiere zu schützen. Man sollte nicht in Naturschutzgebieten spazieren gehen und dort die Land- und Wasserlebensräume der Amphibien betreten, sondern auf den vorgegebenen Wegen bleiben. Falls das doch mal passiert, sollte man nach dem Spaziergang die Schuhe waschen und falls ein Hund mit dabei war, dessen Pfoten desinfizieren. Damit kann verhindert werden, dass der Pilz weiter verbreitet wird.

Wer ein krankes Tier findet, kann helfen, indem er Fotos von dem Tier, der Fundort und das Datum per E-Mail (meldungfeuersalamander@rub.de) an die Ruhruniversität Bochum schickt. „Kranke Tiere erkennt man an aufgeplatzten, blutenden Wunden auf der Haut. Außerdem sind die nachtaktiven Feuersalamander nur dann tagsüber zu sehen, wenn sie erkrankt sind“, erklärt Gudrun Kaltenborn von der Unteren Naturschutzbehörde. Diese arbeitet mit der Universität und dem Naturschutzbund zusammen, um das Problem zu lösen. Für andere Tiere und Menschen besteht keine Gesundheitsgefahr durch die Salamanderpest.