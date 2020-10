Vertreter der Städte Herne und Eisleben unterzeichneten anlässlich ihrer fast 30-jährigen Partnerschaft eine Vereinbarung zur Gestaltung der Beziehung in den nächsten Jahren. Gemeinsam mit weiteren Partnern der Lutherstadt gab es dazu am Tag der Deutschen Einheit einen Festakt.

Am 31. Oktober 1990 begann die Städtepartnerschaft zwischen Herne und der Lutherstadt in Sachsen-Anhalt. Zu dieser Zeit ging Eisleben auch Partnerschaften mit Memmingen in Bayern und Weinheim in Baden-Württemberg ein.

Vor wenigen Wochen bekräftigten Repräsentanten der vier Städte in Eisleben den Willen, diese Städtepartnerschaften weiterhin mit Leben zu füllen und zu fördern. Auf Wunsch von Oberbürgermeister Frank Dudda nahm Bürgermeister Erich Leichner an diesem Treffen teil. Das Treffen begann mit einem Festakt im Kloster Helfta – mit einem stark eingeschränkten Personenkreis aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Geladen waren die derzeitigen und ehemaligen Bürgermeister sowie einige Stadt- und Gemeinderäte. In seiner Festrede überbrachte Erich Leichner auch die Grüße von Oberbürgermeister Dudda.

Am nächsten Tag fand in der Sankt-Petri-Pauli-Kirche, der Taufkirche Martin Luthers, ein ökumenischer Festgottesdienst statt. Im Anschluss pflanzten die Repräsentanten der vier Städte im Vikariatsgarten hinter Luthers Sterbehaus einen Mammutbaum. „Möge dieser Baum symbolisch für die enge Zusammenarbeit unserer Städte friedlich wachsen und gedeihen. Tief verwurzelt, um Stürmen zu widerstehen und mit einer prächtigen Krone, um weithin sichtbar zu sein“, sagte Carsten Staub, Bürgermeister der Lutherstadt, bei der Pflanzung.

Höhepunkt war die Unterzeichnung der Vereinbarung über die Gestaltung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen in den nächsten Jahren am Tag der Deutschen Einheit. Neben der bereits bestehenden engen Beziehung im sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich wird es in den folgenden Jahren darauf ankommen, wie die Städte sich gegenseitig auf wirtschaftlicher Ebene unterstützen können. Weiterhin lebe eine solche Partnerschaft auch von den Bürgern und Vereinen, betonte Staub in seiner Ansprache. Zum Abschluss trugen sich Manfred Schilder, Bürgermeister der Stadt Memmingen, Manuel Just, Berbürgermeister der Stadt Weinheim und Erich Leichner, Bürgermeister der Stadt Herne, in das Goldene Buch der Lutherstadt ein.