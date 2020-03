Startsignal für den Europagarten

Am Freitag (06.03.2020) ab 11 Uhr wurde das Startsignal für den neuen Europagarten gegeben. Als Beitrag zum Ausgleich der steinernen Hitzeinsel Europaplatz wird der "Europagarten" in der Innenstadt angelegt, das ehemalige Adler-Gebäude an selber Stelle nun abgerissen.

So korrigiert ein privater Investor teilweise, die Medusa-Politik der großen Kooperation im Rat der Stadt Herne, durch die zahlreiche Bäume entfernt und Steine gepflastert wurden.

Der OB-Kandidat Pascal Krüger (Bündnis 90/Die Grünen) war vor Ort und informierte sich, wie auch Dr. Frank Dudda (SPD) und Timon Radicke (CDU), über den geplanten Neubau.