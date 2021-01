Die SPD-Fraktion beobachtet die Parksituation im Umfeld des Evangelischen Krankenhauses kritisch. Seit Einführung der Parkautomaten in Herne-Süd weichen viele Autofahrer auf angrenzende Straßen ohne Parkraumbewirtschaftung aus.



Betroffen von dieser Entwicklung ist zum Beispiel die Franz-Düwell-Straße. Anwohner haben sich auch hier bereits bei der Stadtverordneten Theres Boneberger beschwert: „Für diese Straßen fordern wir ebenfalls ein Parkraumbewirtschaftungskonzept, jedoch ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Das bedeutet, Anwohner rechtzeitig und umfassend über ihre Rechte zu informieren. Die Verwaltung muss dieses Parkraumbewirtschaftungskonzept zügig in Angriff nehmen.“

Auch Mitarbeiter des ebenfalls in Herne-Süd gelegenen Marienhospitals würden nach Einführung der Parkraumbewirtschaftungszone vermehrt im Stadtteil nach Alternativen suchen. Die SPD appelliert an die Geschäftsführung der Sankt-Elisabeth-Gruppe, vorhandene, aber in Corona-Zeiten kaum benutzte Parkplätze auf dem Areal für die Mitarbeiter zu öffnen.