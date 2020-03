Im Vergleich zu den vergangenen Jahren bleibt die Lage auf dem Herner Arbeitsmarkt gut. Im Februar waren 8218 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das waren 91 weniger als im Januar und 548 weniger als im Februar des vergangenen Jahres. Die Quote lag damit bei 10,4 Prozent. Dies bedeutet einen Rückgang um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Januar und 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Februar 2019.



Damit konnte ein Wert in der Arbeitslosenstatistik erreicht werden, der in einem Februar noch nie so niedrig war. Zwar spiele dabei auch die Aufnahme verschiedener Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung eine Rolle, so Sebastian Brimberg, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit, dennoch sei der Arbeitsmarkt stabil und die Entwicklungen entsprechend der Jahreszeit. Es bleibt erfreulich, dass die Beschäftigung weiterhin leicht steigt. Vor allen in der Gesundheits- und Pflegebranche sei Potenzial vorhanden. Aus diesem Anlass gibt es am Donnerstag, 12. März, von 9 bis 12 Uhr eine Messe in den Flottmann-Hallen, um Menschen für entsprechende Tätigkeiten zu gewinnen.