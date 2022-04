Auf Einladung der Herner FDP: Wirtschaftsminister Pinkwart besucht Shamrock-Park

NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart stattete den Herner Liberalen auf Einladung von Thomas Nückel (MdL) am Wochenende in der Mulvany-Villa im Shamrock-Park einen Besuch zur bevorstehenden Landtagswahl ab. Unter dem Motto „Von hier aus weiter“ bilanzierte er die erfolgreiche Wirtschaftsförderungs-, Innovations- und Digitalisierungs-Politik der letzten vier Jahre an Rhein und Ruhr. NRW habe durch mehrere Entfesselungspakete unternehmerische Initiative zum Wohle und Wohlstand aller angeschoben und damit den Anschluss an die Wachstums- und Beschäftigungs-Entwicklung in Deutschland gefunden. Der Aufholprozess ist gelungen, so dass die hinteren Ränge der rot-grünen Vorgänger-Regierung 2017 verlassen werden konnten und NRW nun an der Spitze mitspiele. Auch die digitale Infrastruktur habe einen deutlichen Schub bekommen. Der FDP-Wirtschaftsminister unterstrich: "Von großer Bedeutung sind auch die Erfolge bei den Ansiedlungen zur Batteriezellenforschung. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien leiste NRW drei- bis viermal so viel wie das grün regierte Baden-Württemberg." So berichtete Pinkwart, dass NRW bereits jetzt im Vergleich zu anderen Bundesländern führend in Sachen Windenergie sei. Es werde erfolgreich an emissionsarmen alternativen Antrieben geforscht, etwa im Bereich Wasserstoff. "E-Mobilität ist dabei ein Schlüssel für nachhaltiges Wachstum", so Pinkwart. In der Präsenz- wie Digital-Veranstaltung machte der Minister den Liberalen Mut für eine erfolgreiche Entwicklung auch am Nordrand des Ruhrgebiets, wo es trotz vereinzelter Erfolge in der Gewerbe-Ansiedlung nach wie vor provinzielle Kirchturms-Denken der roten Rathäuser zu überwinden gelte. Wirtschaftsminister Pinkwart lobte besonders Entwicklungen im Ruhrgebiet, in denen Räume für die Forschung geschaffen werden.