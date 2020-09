In Herne setzt sich die bereits im Vormonat einsetzende gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fort. Die Arbeitslosigkeit ist im September noch einmal deutlich gesunken und die Meldungen offener Stellen ziehen an. Zwar kann der aktuelle Abbau nicht mit dem aus dem letzten Jahr konkurrieren, aber angesichts der Corona-Pandemie ist die Situation besser als noch vor wenigen Wochen erwartet.

Die Agentur für Arbeit zählte im September über beide Rechtskreise hinweg (Agentur für Arbeit und Jobcenter) 9474 Arbeitslose. Gegenüber dem Vormonat sind das 506 Arbeitslose Personen und damit 5,1 Prozent weniger. Der Rückgang im August war mit minus 26 Arbeitslosen noch deutlich geringer. Der Vergleich mit dem September vor einem Jahr zeigt jedoch, dass Corona in diesem Jahr deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen hat: Insgesamt gab es im September vor einem Jahr 1877 Personen oder 24,7 Prozent Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote liegt bei 12,0 Prozent und ist damit in den letzten vier Wochen um 0,6 Prozentpunkte gefallen. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich jedoch eine Differenz von plus 2,4 Prozentpunkten.

Der für September typische Aufwärtstrend zeige sich auch in diesem Jahr deutlich, so Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit: „Die Entwicklung ist trotz Corona positiv. Wir konnten ein Viertel mehr Menschen vermitteln als noch im August. Die letzten Wochen haben keine neue Pandemie-Lasten zur Folge gehabt. Dennoch bleibt es eine Herausforderung, die bereits im Frühjahr gewachsene Arbeitslosigkeit wieder zu reduzieren."

Nicht alle Branchen profitieren von dem Aufwind der Wirtschaft. Kurzarbeit ist vielerorts noch das Maß der Dinge. Sie sichert Arbeitsplätze und somit auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. "Wie die weitere Entwicklung verlaufen wird, bleibt abzuwarten und ist von vielen Faktoren, die auch die Pandemie bestimmt, abhängig“, so Neukirchen-Füsers. Waren es im August noch neun Unternehmen, die für ihren Betrieb Kurzarbeit anzeigen mussten, sind es im September vier. Insgesamt verzeichnet die Agentur für Arbeit in Herne 1110 Unternehmen, die seit Beginn der Pandemie Kurzarbeit angemeldet haben.

Im Bestand der Arbeitsagentur stehen aktuell 1025 offene Stellen zur Verfügung. Davon wurden 222 im September neu gemeldet. Gegenüber dem Vormonat sind dies 61 Meldungen mehr und im Vergleich zum September letzten Jahres nur neun Zugänge weniger. Die Suche nach Personal im Gesundheits- und auch im Dienstleistungsbereich ist groß. Die Nachfrage in der IT-Branche und im Baubereich bleiben, und auch das Handwerk sucht. Gute Chancen haben gut ausgebildete Fachkräfte und Akademiker. Aber, und das ist bemerkenswert, im September konnten auch wieder vermehrt Stellen auf Helfer-Niveau registriert werden.