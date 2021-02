Ursprünglich sollte im Rahmen des Stadtumbaus Herne-Mitte die Sport- und Schwimmhalle am Hölkeskampring energetisch saniert und barrierefrei gestaltet werden. Aufgrund der Funde von asbesthaltigen Bauteilen und damit wesentlich höheren Kosten beabsichtigt die Stadt, eine neue Multifunktionshalle am selben Standort zu errichten.

Der Neubau soll aus einer Sporthalle, zwei zusammenschaltbaren Gymnastikräumen und einer Dachterrasse bestehen. Ergänzt wird das Gebäude durch eine Außenfläche. Die alte Halle ist seit mehr als zwei Jahren für den Betrieb gesperrt worden. Die Baumaßnahme ist mit einer Summe von 4,91 Millionen Euro veranschlagt. 80 Prozent davon tragen Bund und Land als Fördermittelgeber im Rahmen des Stadtumbaus Herne-Mitte.

Der Zeitplan sieht den Abbruch der alten Halle für den Sommer dieses Jahres vor. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten am Neubau beginnen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 vorgesehen.

Derzeit erarbeitet der Fachbereich Immobilien und Wahlen ein Konzept für Lehrschwimmbecken. Hier liege erheblicher Sanierungsstau vor, teilte die Pressestelle der Stadt mit. Es sei aber das Ziel, zeitnah eine Lösung zu finden. Teil des Konzepts könnte die Verlegung des Lehrschwimmbeckens vom Hölkeskampring in den Südpool sein.

Gemeinsam mit der Grundschule Kolibri, der neuen Kindertagesstätte an der Ingeborgstraße, dem Grünzug am Hölkeskampring sowie der Familieneinrichtung H2Ö entsteht gemeinsam mit der neuen Halle im Süden der Innenstadt ein Anziehungspunkt. Bildung, Kinder, Familie, Sport und Freizeit werden so an einem Standort gebündelt und ergänzen sich sinnvoll. Der Multifunktionshalle kommt für die am Standort vorhandenen Betreuungs-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen aber auch für das gesamte Quartier eine wichtige Bedeutung zu. Der Nutzungsplan der Sporthalle soll die Wünsche von Schulen, Vereinen und weiteren Nutzern berücksichtigen. Mit einem spezifischen Hallenboden soll auch der Rollstuhlsport hier eine Heimat finden können.

Die Multifunktionshalle setzt sich aus zwei Baukörpern zusammen: der eigentlichen Halle und einem zweiten Gebäudeteil, der an einer schmalen Seite der Halle angeordnet ist. In ihm befinden sich alle weiteren Nutzungsmöglichkeiten. Die L-Form ergänzt die vorhandenen Gebäude auf dem Gelände. Sie fassen den Schulhof von allen Seiten ein. Der Haupteingang der Halle wird zum Schulhof liegen. Im Erdgeschoss befindet sich eine sogenannte Einfeldsporthalle samt Geräte- und Nebenräumen und barrierefreien Umkleidemöglichkeiten. An das Foyer angeschlossen sind ein Treppenhaus und ein Fahrstuhl. Mit ihm wird das Obergeschoss barrierefrei erreicht. Dort liegen dann zwei unabhängig voneinander nutzbare Gymnastikräume, die durch eine mobile Trennwand unterteilt sind. Bei Bedarf können sie zu einem großen Raum zusammengelegt werden.

An einen der Gymnastikräume schließt sich eine große Dachterrasse an. Dort können bei gutem Wetter im Freien Sportarten wie Yoga und Gymnastik ausgeübt werden. Darüber hinaus erhält die Dachterrasse einen Grünbereich. Das Dach soll ebenfalls begrünt werden. Ergänzend zu den Angeboten in der Multifunktionshalle ist die Errichtung von Sportelementen im Außenbereich geplant. Als wesentliche Bausteine sind die Errichtung eines Basketballfeldes, eines Boule-Feldes und ein Bewegungsparcours vorgesehen.

Das vorherrschende Fassadenmaterial des gesamten Gebäudeensembles am Hölkeskampring ist hellroter Klinker. Dieser bildet an der Multifunktionshalle eine Analogie zu dem Fassadenmaterial von H2Ö und der Grundschule.