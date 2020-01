Landwirte fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Überall in den Regionen herrscht großer Frust auf den bäuerlichen Betrieben.

Trotz steigender Subventionen kämpfen viele kleine und mittlere Betriebe um ihr Überleben.

Gewinne bleiben aus und riesige Nachwuchsprobleme sorgen zusätzlich für eine akute Bedrohung der noch vorhandenen ca. 260 000 Betriebe.

Hinzu kommen die vielen Auflagen in Bezug: Düngeverordnung (z.B. Ausbringen von Gülle), Einsatz von Pestiziden die dafür Sorgen das Pflanzen (Begleitgrün) und Lebewesen zerstört werden die den Ernteerfolg negativ beeinflussen sowie viele Regelungen in den artgerechten Tierhaltungen.

Hier protestieren viele Verbände Hand in Hand für ein besseres Miteinander, Umweltschutzverbände, Biobauern, herkömmliche Landwirte aber auch Verbraucherverbände und werben für Verständnis, Unterstützung und für eine bessere gemeinsame Zukunft.