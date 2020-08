Heiße Produktionsphase im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein: Mehr als 1,5 Millionen Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahlen am 13. September werden personalisiert, gedruckt und kuvertiert. Die Briefe gehen an alle Wahlberechtigten im Verbandsgebiet.

Zu diesem Gebiet gehört nun auch Herne. Es erstreckt sich zudem über die Kreise Kleve, Viersen und Wesel sowie die Städte Bottrop, Herten und Krefeld. Es wird erwartet, dass der Anteil der Briefwähler aufgrund der Corona-Pandemie höher sein wird als bei vergangenen Wahlen.

Etwa vier Monate vor den Wahlen hatten im Rechenzentrum bereits die Vorbereitungen begonnen. Papier samt Umschlägen wurde bestellt und getestet, der Personaleinsatzplan erarbeitet und das Abholverfahren organisiert. „Es muss im Vorfeld vieles abgestimmt werden, damit in der heißen Phase alles reibungslos funktioniert“, so Bastian Lemm, zuständig für den Bereich Wahlen beim Rechenzentrum.

Mehr als eine Million Wahlscheine für die Briefwahl wurden bestellt. Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen wird erwartet, dass einige Wähler in Corona-Zeiten aus Angst vor Ansteckung den Gang zu den Wahllokalen scheuten; zum anderen wird die Zahl der Wahllokale geringer als in der Vor-Corona-Zeit sein. Viele Kommunen verzichten aus Sicherheitsgründen auf die Nutzung von Seniorenzentren als Wahllokale.

Aber das Rechenzentrum macht es den Wählern leicht, sich für eine Briefwahl zu registrieren. Auf jeder Wahlbenachrichtigung gibt es einen QR-Code für Tablet und Smartphone, der die Nutzer zu einem Online-Formular führt. Auf diese Art kann man die Briefwahl ganz einfach und direkt beantragen. Natürlich ist auch der klassische Postweg möglich. Die Briefwahlunterlagen selbst werden vor Ort von den Kommunen erstellt.

Zu einem Stichtag werden die Daten der rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten im Verbandsgebiet abgerufen. In einer einwöchigen Produktionsphase fertigen zwei Hochleistungsdrucker bis zu 27000 Ausdrucke pro Stunde. Eine Kuvertieranlage bringt bis zu 15000 davon stündlich in Briefumschläge. Die reine Nettodruckzeit beläuft sich auf fünf Tage, die Kuvertierzeit auf etwa sieben Tage. Sollte es hier zu Produktionsausfällen kommen, müssen diese in kürzester Zeit behoben sein. Die Durchführung von Wahlen ist die Königsdisziplin der kommunalen IT-Dienstleister. Sie bedeutet für Mitarbeiter Hochbetrieb auch am Wochenende.