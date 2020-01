Frank Dudda hat eine Wirtschaftsdelegation aus Hernes chinesischer Partnerstadt Luzhou empfangen. Der Oberbürgermeister begrüßte seinen Amtskollegen Linxing Yang und dessen zehn Begleiter vor dem Rathaus.

Bei der Begrüßung im Ratssaal würdigte Frank Dudda den ersten offiziellen Besuch einer Delegation aus Luzhou in Herne seit der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft im Mai vergangenen Jahres: „Es ist bedeutend, heute hier den Oberbürgermeister von Luzhou zu begrüßen. Es ist ein starkes Signal, dass die Freundschaft zwischen unseren Städten gelebt werden soll."

Herne wolle zeigen, was die Stadt in diese Freundschaft einbringt. Er zeigte sich nachhaltig davon beeindruckt, wie die Herner Delegation in China empfangen worden sei und dankte für die Gastfreundschaft. Sein chinesischer Amtskollege Linxing Yang übermittelte die Grüße der Stadt Luzhou und deren Bevölkerung. "Wir freuen uns auf Gäste aus Herne, die nach Luzhou kommen", so Linxing Yang. Er hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Städte vertiefen werden.

Gemeinsam besichtigten die Oberbürgermeister die Schilder mit den Wappen der Partnerstädte und trugen sich in das Ehrenbuch der Stadt ein. Anschließend lernten die Gäste Herne kennen. Die erste Station war die Akademie Mont-Cenis mit einem Besuch des Forschungsverbundes Ruhrvalley, in dem sich die Hochschule Bochum, die Fachhochschule Dortmund und die Westfälische Hochschule zusammengeschlossen haben, um Strategien für die Weiterentwicklung der Elektromobilität, Energiekonzepte und Digitalisierung zu entwickeln. Yang erkundigte sich bei der Präsentation von Professor Gerd Uhe nach dem Stand der Forschung bei der Elektromobilität. Besonders interessierten ihn Reichweite und Ladedauer der Akkus.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Mulvany-Villa im Shamrock-Park konnte die Delegation Spirituosen der Alten Drogerie Meinken verkosten. Für den Besuch der Gäste aus Luzhou hatte das Stadtmarketing die chinesische Version eines Image-Films der Stadt erstellen lassen.

Dudda und Vertreter Herner Firmen unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der Partnerstadt. Die chinesischen Gäste hatten schon vor einiger Zeit Interesse an einem Parfüm aus Herne und dem Handel mit Spirituosen aus der Stadt gezeigt. Das soll jetzt umgesetzt werden. Das Ehrenbuch der Stadt mit den Einträgen von Dudda und Yang. Die Freundschaft beider Städte soll in den kommenden Jahren vertieft werden.