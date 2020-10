Das Schulministerium des Landes hält weiter am Sportunterricht fest. Dies umfasst den Sport- wie auch den Schwimmunterricht. Die Schulen sind darüber informiert worden. In Herne stehen jedoch die Schwimmbäder Wananas und Südpool nicht zur Verfügung. Hier findet kein Schwimmunterricht statt. Die Oberbürgermeister und die Landräte des Ruhrgebiets haben die Schulministerin gebeten, diese Auffassung noch einmal zu überdenken.

Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes schließen ab 2. November die Museen, die Musikschule und die Minizoos. Städtische Kulturveranstaltungen entfallen bis zum 30. November. Die Sportanlagen bleiben nur für den Individualsport mit bis zu zwei Personen aus einem Hausstand geöffnet. Mannschaftsport ist jedoch nicht mehr zulässig. Ausnahmen bilden Wettbewerbe im Profisport. Auch Fitnessstudios und Schwimmbäder schließen bis zum 30. November. Gleiches gilt für gastronomische Betriebe. Ein Außer-Haus-Verkauf bleibt für sie statthaft. Wettbüros, Spielhallen, Clubs und Diskotheken dürfen bis zum 30. November ebenfalls nicht öffnen. Die Volkshochschule setzt ihren Kursbetrieb bis auf wenige Ausnahmen aus. Stattfinden werden nur die Kurse zur Erlangung eines Schulabschlusses, die Integrationskurse und berufsbezogene Kurse.

Die Stadt weist darauf hin, dass bei städtischen Schreiben an Bürger mit einer längeren Postlaufzeit zu rechnen ist.

Inzwischen besteht eine Allgemeinverfügung der Stadt, in der festgelegt worden ist, dass Personen, denen ein positives Testergebnis mitgeteilt wird, sich umgehend in Quarantäne zu begeben haben. Dies gilt auch ohne zusätzliche behördliche Anordnung. Der Polizei und dem Ordnungsamt liegen Hinweise vor, dass Trickbetrüger mit gelben Warnwesten unterwegs sind. Diese versuchen, mit dem Hinweis auf vermeintliche Verstöße gegen die Maskenpflicht Gelder von Passanten zu ergaunern. Die Stadt weist daraufhin, dass gegenwärtig keine Kräfte des Ordnungsamts in Warnwesten im Einsatz sind. Der Kommunale Ordnungsdienst ist in einheitlicher dunkelblauer Dienstkleidung unterwegs, die Mitarbeiter können sich durch einen Dienstausweis legitimieren. Der Polizei sind diese Betrugsversuche bekannt. Sie hat ihr Augenmerk darauf gerichtet.