Mason Waszilowski hat sechs Geschwister und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist sein Ehrenpate. Das ist so, weil der kleine Mason das siebte Kind in seiner Familie ist. Bei allen siebten Kindern übernimmt der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft.

Der stellvertretende Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda überreichte die Urkunde und das Geldgeschenk in Höhe von 500 Euro. Mason (3,5 Monate) kam in Begleitung seiner Eltern Svenja und Tim. Dazu waren zwei seiner Geschwister dabei, Amy (1,5 Jahre) und Luca (drei Jahre).

„Wir schenken Ihnen einen Gutschein für einen Besuch im Zoo mit der Familie. Sie werden von uns abgeholt, zum Zoo gefahren und natürlich wieder nach Hause gebracht“, sagte Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda und löste bei Masons Bruder Luca einen kleinen Jubelschrei aus. „Jaaaaaaa!“, tönte es durch das Rathaus, als der junge Mann vom Zoobesuch erfuhr.

Zum Abschluss wurde noch ein Erinnerungsfoto mit Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda vor dem Rathaus gemacht.