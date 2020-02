Die HCR kauft in diesem Jahr 15 neue Busse. Mit dem Erwerb der Fahrzeuge erneuert das Nahverkehrsunternehmen mehr als 20 Prozent seiner gesamten Flotte.



Die HCR bezeichnet die Neuanschaffungen als Investition in den Umweltschutz. Die Linienbusse des Typs Mercedes Citaro II würden das Klima der Stadt weniger belasten als ihre Vorgängermodelle.

Die ersten eingetroffenen fünf Gelenk- und drei Solo-Busse sind mit den weltweit saubersten Dieselmotoren ausgestattet und erreichen die Abgasstufe Euro 6, dem gegenwärtig anspruchsvollsten Abgas-Standard für Busse. Zum Vergleich: Ein Euro-6-Linienbus stößt einen ähnlichen Wert an Stickoxyden aus wie ein einzelnes dieselbetriebenes Auto. Rund zwei Drittel des HCR-Fuhrparks verfügen jetzt über den Standard Euro 6.

USB-Anschlüsse in den Bussen



Ein modernes Design soll die Aufenthaltsqualität in den Bussen aufwerten. Lederpolster, Fußböden in Holzoptik, Haltestangen aus Edelstahl und beleuchtete Haltewunschtaster sind sichtbare Merkmale der neuen Innenraumgestaltung. Zahlreiche USB-Ladebuchsen nahe den Sitzplätzen sorgen für einen zusätzlichen Service.

Mit den neuen Fahrzeugen steigt auch der ohnehin schon hohe Sicherheitsstandard. Erstmalig warnt ein Bremsassistent die Fahrer vor der Kollision mit einem Hindernis und bremst den Bus selbstständig ab. Zusätzlich ermöglicht ein neuer Abbiegeassistent die Erfassung von bewegten Objekten an der Einstiegsseite per Radar. Mit dieser Hilfestellung soll die Unfallgefahr im sogenannten toten Winkel reduziert werden.

Durch die Einführung der neuen Linie 391 benötigt das Unternehmen allein vier zusätzliche Fahrzeuge. Drei Altfahrzeuge stehen kurz vor ihrer Ausmusterung. Die Flotte umfasst jetzt 70 Busse, davon 26 Gelenk-Busse. Der Erwerb der in den Landesfarben grün-weiß-rot gestalteten Linienbusse erfolgte wieder in Abstimmung mit den Partnerunternehmen der Kooperation östliches Ruhrgebiet. Die Gesamtinvestition für die Neuzugänge beträgt rund 4,8 Millionen Euro. Die neuen Busse werden in den nächsten Wochen sukzessive auf allen Linien rollen.