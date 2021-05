Annalena Cem heißt der neue Heiligenschein und grün ist er auch noch.

Corona Beihilfe, wer hat es bekommen?

Nicht immer die Menschen die eine Corona - Beihilfe (etwa Pflegepersonal) verdient hätten, haben sie (nur begrenzt) bekommen. Leute die mit Corona nur mündlich etwas von sich gegeben haben, wurden von ihrer Partei fürstlich dafür belohnt. 20.500 - 25.220 tausend Euro für Weihnachtsgeld und Corona – Beihilfe. Das der Bundestagsverwaltung zu melden, kann Mann/Frau schon mal vergessen, ist ja nicht neu. Es würde mich nicht wundern, wenn diese Leute auch noch Corona - Impfbeihilfe bekämen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Die Grünen bewältigen ihre Kulthandlungen von Nachsicht und Reuebekenntnis perfekt. Wenn einer der ihren auffällt, stellen sie sogleich ein Büßergesicht zur schau. Auf der Website der Grünen-Chefin ist zu lesen, ein Teil des nachgemeldeten Geldes habe sie und alle anderen „besonders von der Corona-Pandemie“ betroffene Mitarbeiter als Sonderzahlung der Bundesgeschäftsstelle Coronabedingt erhalten. Kurzarbeiter, Hartz 4 Bezieher, Alleinerziehende, Selbstständige und Grundsicherungsbezieher wissen bei stark gestiegenen Kosten für Lebensmittel nicht, wie sie ihre Miete nebst Nebenkosten bezahlen sollen.

Was wird wohl sein, wenn diese Leute erst einmal ein verantwortungsvolles Amt bekleiden, was werden sie dann alles vergessen. Armut in Deutschland bekämpfen ist nur hohles Geschwätz. Glaubwürdigkeit wurde hier aufs Neue verspielt. Wasser predigen aber Wein trinken.

Nicht zu vergessen sind die dienstlich angesammelten Bonusmeilen der Grünen aus dem First - Class Vielfliegerprogramm der Lufthansa 2002 die einige Abgeordnete für Privatreisen nutzten.

Zitat 24hamburg.de/

„In der Maskenaffäre der CDU, bei der Unionsabgeordnete sehr hohe sechsstellige Geldsummen für die Vermittlung von Aufträgen kassierten, waren Baerbock und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck wortgewaltig aufgetreten. Lautstark forderten die beiden in den Talkshows strengere Meldepflichten für Kontakte mit Lobbyisten und geißelten die Regierungsfraktionen für die Blockade beim neuen Transparenzgesetz. Habeck unterstellte der CDU damals ein „strukturelles und systematisches Problem“. Seit Jahren fordert er die Meldung von Nebeneinkünften auf „Euro“ und „Cent“ genau. Und auch Baerbock warnte in der Maskenaffäre, dass das Vertrauen der Demokratie auf dem Spiel stehe. Das war im März dieses Jahres. Zufall, dass Baerbock im selben Monat ihre Nebeneinkünfte nachmeldete? Wohl kaum.“ Zitat Ende.