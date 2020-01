Der Baubeginn für die neue Autobahnbrücke über Emscher und Rhein-Herne-Kanal wird verschoben. Der Grund: Die Emschertalbrücke führt auch über eine Strecke der Deutschen Bahn – und diese hat im Vorfeld vereinbarte Pausen im Bahnbetrieb kurzfristig abgelehnt.

Die Arbeiten sollen nun 2024 beginnen und 2028 enden. „An der eigentlichen Bauzeit ändert sich nichts“, sagt Carola Ziebs, Projektgruppenleiterin für den Ausbau der Autobahn 43 auf sechs Spuren. Auf den Autobahnverkehr habe die Verschiebung ohnehin wenig Auswirkung.

„Wenn wir über Bahnstrecken bauen, müssen wir das drei Jahre im Voraus bei der Bahn anmelden. Das haben wir auch getan und für 2022 eine entsprechende Genehmigung erhalten“, so Ziebs. „Nun hat uns die Bahn allerdings mitgeteilt, dass sie die Strecke 2022 und 2023 als Umleitung für andere Projekte benötigt und uns erst 2024 eine Sperrpause einräumen kann.“ Für weitere Sperrpausen verhandelt der zuständige Landesbetrieb derzeit mit der Bahn.

Diverse Vorarbeiten nehmen die Straßenbauer schon jetzt vor. Sie können die notwendigen Baustraßen anlegen, eine wichtige Stützwand auf Herner Stadtgebiet errichten und auch die Suche nach Weltkriegsbomben, die erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nimmt, im Vorfeld abschließen.

Mit dem Ausbau der Autobahn 43 im Stadtgebiet Recklinghausen wird der Landesbetrieb im Abschnitt zwischen Recklinghausen/Herten und der Emschertalbrücke bis 2022 planmäßig fertig. Südlich der Brücke werden die Arbeiten in Herne bis 2030 dauern. „Wenn wir in Herne fertig sind, wird auch die Emschertalbrücke fertig sein“, verspricht Ziebs. „Dann kann der Verkehr von Recklinghausen bis nach Bochum frei auf sechs Spuren fließen.“