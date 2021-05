Die Deutsche Bahn baut im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn 43 bei Herne die erste von insgesamt fünf Brücken neu. Dafür wird die Autobahn an zwei kommenden Wochenenden erneut voll gesperrt.



Für die Konstruktion der ersten Brückenhälfte war bereits im März die Autobahn an zwei Terminen voll gesperrt worden. Die Brücke liegt südlich des Kreuzes Herne. Daher wird die Autobahn 43 zwischen der Anschlussstelle Herne-Eickel und dem Kreuz Herne in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das wird in der kommenden Woche von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, notwendig sein, wenn die zweite Hälfte der Brücke abgerissen wird. Der Einschub des zweiten Überbaus erfolgt vom 4. bis zum 7. Juni. Für Stadt und Ende sind dieselben Uhrzeiten vorgesehen.

Die Autobahn 43 ist derzeit zwischen dem Kreuz Herne und dem Kreuz Recklinghausen wegen Brückenschäden für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gesperrt. Zudem sind die Verbindungen im Kreuz Herne von der Autobahn 42 auf die Autobahn 43 in Richtung Münster für alle Fahrzeuge gesperrt. Daher führt die großräumige Umleitung für die Vollsperrung über die Autobahnen 40, 45 und 2. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen können in Fahrtrichtung Wuppertal noch bis zum Herner Kreuz fahren und werden dann umgeleitet.

Die Brücke wird jeweils halbseitig abgerissen und neu gebaut. Nach dem Einschub der ersten Brückenhälfte im März baut die Bahn derzeit den so genannten Überbau – also die Fahrbahnplatte, Träger und Bögen – der zweiten Brückenhälfte neben der Fahrbahn an der Autobahn 43 auf. Deswegen kann dieser schon in der Woche nach dem Abriss auf die Widerlager der Brücke eingeschoben werden.

Im Zugverkehr kommt es bei den Linien S 2, RB 32 und RB 43 zeitweise zu abweichenden Fahrzeiten um bis zu 30 Minuten oder Haltausfällen in Herne.

Die anderen vier Brücken wird die Bahn in den kommenden Jahren bauen. Auch dafür müssen die Autobahnen 42 und 43 mehrfach gesperrt werden.