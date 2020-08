Das Stadtradeln geht in seine nächste Runde. Der Wettbewerb des Klimabündnisses startet am Samstag, 5. September. Bis Freitag, 25. September, geht es darum, privat und beruflich möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Damit wird ein Zeichen für mehr Radverkehrsförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt gesetzt. Natürlich soll der Spaß am Radfahren nicht zu kurz kommen.

Alle, die in Herne wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können sich auf der Homepage zur Aktion anmelden und ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden Team, zum Beispiel dem „Offenen Team Herne“, beitreten. Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums tragen die Teilnehmer die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer über ihren Account auf ein oder verwenden die kostenfreie Stadtradeln-App.

Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, Unterteams zu gründen. So können zum Beispiel Schulklassen einer Schule oder Abteilungen eines Unternehmens im direkten Wettbewerb gegeneinander antreten und den Wettbewerb so noch spannender gestalten. Als zusätzlicher Anreiz werden unter allen Teilnehmern, die im Aktionszeitraum mindestens 42,8 Kilometer geradelt sind und damit symbolisch das Stadtgebiet von Herne umrundet haben, zehn hochwertige Fahrradtaschen in der exklusiven „Stadtradeln-Edition“, vollgepackt mit einer Smartphone-Halterung für den Fahrradlenker und weiteren nützlichen Fahrrad-Utensilien, verlost. Darüber hinaus werden die größten sowie die aktivsten Teams und die aktivsten Einzelradelnden mit Urkunden ausgezeichnet.

Im vergangenen Jahr wurden im Aktionszeitraum in Herne 51203 Kilometer geradelt und damit über sieben Tonnen Kohlenstoffdioxid im Vergleich zu Fahrten mit dem Auto vermieden. Dieses gute Ergebnis soll in diesem Jahr noch gesteigert werden.

Anmeldung und weitere Informationen:

stadtradeln.de/herne