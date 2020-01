Frank Dudda strebt eine zweite Amtszeit an. Der Oberbürgermeister kündigte am vergangenen Montag an, dass er im Herbst als Kandidat der SPD ins Rennen gehen wolle. Diese wird ihren Kandidaten auf dem Parteitag am 18. März aufstellen. Die Kommunalwahl findet am 13. September statt. Sollte sich der Trend fortsetzen, dass die Sozialdemokraten bundesweit in der Wählergunst sinken, dürfte es für Dudda enger werden als vor fünf Jahren. Damals siegte Dudda mit 55,9 Prozent der Wählerstimmen. Die CDU wird mit Timon Radicke ebenso einen ambitionierten Kandidaten ins Rennen schicken wie Bündnis 90/Die Grünen mit Pascal Krüger. Dudda hat in den vergangenen Jahren viel bewegt. Im Falle einer zweiten Amtszeit wäre der Abbau der Altschulden eines der dringlichsten Thema, das Herne bewältigen müsse. Foto: Stefan Kuhn