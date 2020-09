Erneut folgt Charlotte Schüler der Einladung der Stadtbibliothek. Die Autorin liest am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr im Saal der Volkshochschule im Kulturzentrum, Willi-Pohlmann-Platz 1, aus ihrem neuen Buch „Do it yourself! # Einfach plastikfrei leben: Selbstgemacht statt gekauft“.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres besuchte Charlotte Schüler mit ihrem ersten Buch „#Einfach plastikfrei leben!“ die Stadtbibliothek. Mit ihrem Nachfolge-Band zeigt die Autorin, Bloggerin und Mediengestalterin die besten Tipps für ein Leben ohne Plastik. Mit ihren Ideen für Einsteiger und Fortgeschrittene lassen sich nachhaltige Alternativen zu verpackten Angeboten aus Supermarkt und Drogerie ganz einfach selbst zu Hause herstellen.

Die Rahmenbedingungen für eine sichere Veranstaltung sind gegeben. Im Saal im Kulturzentrum ist eine Belüftungsanlage installiert, die für stetigen Luftaustausch sorgt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Eine schriftliche Selbstauskunft mit Namen, Adresse und Telefonnummer sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind notwendig. Am Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation der Stadtbibliothek mit der Volkshochschule, dem Eine-Welt-Zentrum und Entsorgung Herne. Die Eintrittskarten sind in den Bibliotheken in der Innenstadt und an der Wanner Straße erhältlich.