Erhält das Feldherrenviertel einen Quartiersmanager? Eine solche Idee regt die SPD an. Entsprechende Anträge für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung wurden gestellt.



Das im Stadtteil Horsthausen gelegene Feldherrenviertel schöpfe sein Potenzial nicht aus, stellt die SPD im Bezirk fest. Sie regt eine Quartiersanalyse an und plädiert für die Einrichtung eines Quartiersmanagers für die Dauer von mindestens zwei Jahren. Entsprechende Anträge sollen in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Sodingen gestellt werden. Termin ist der kommende Mittwoch.

Die WAZ sprach bereits vor gut einem Jahr von einer Abwärtsspirale im Feldherrenviertel, von Verfall und Missständen. Die zwischen Rhein-Herne-Kanal und Autobahn 42 gelegene Siedlung, die ihre Blütezeit erlebte, als auf der Zeche Friedrich der Große Kohle gefördert wurde, soll vor allem ihre Nähe zum Wasser besser nutzen, wünscht sich Bezirksbürgermeister Mathias Grunert. Ein entsprechendes Konzept könne sich als Chance für das Viertel erweisen, glaubt er.

Tatsächlich würde damit vor Ort nicht zum ersten Mal ein sogenanntes Wohnumfeldprogramm umgesetzt werden. Diese entfachten aber offensichtlich keine Langzeitwirkung. So kritisierte die SPD-Fraktion im Rahmen einer Ortsbegehung vor gut einem Jahr ein hohes Maß an Verschmutzung. Der Lösungsvorschlag: Mehr Präsenz durch Kommunalen Ordnungsdienst und Polizei im Viertel, dazu häufigere Reinigungen des öffentlichen Raums.

Quartiersanalysen hätten bereits in anderen Stadtvierteln dazu geführt, dass sich das Wohnumfeld verbessert habe, stellt Grunert fest. Dort hätten präzise Analysen zu konkreten Handlungsempfehlungen geführt. Ein Quartiersmanager könnte einen solchen Prozess kanalisieren. Er könne Ansprechpartner für die Menschen vor Ort sein und deren Ideen aufgreifen. Dafür brauche es auch ein Büro in zentraler Lage im Viertel, so der SPD-Bezirksfraktionsvorsitzende Ernst Schilla.

Ein solches Büro sei ein ermutigendes Signal, glaubt Gisbert Schlotzhauer. Er ist Sprecher der Initiative "Zukunft Feldherrenviertel". Tatsächlich seien die Wege der Bewohner, um ihre Beschwerden über die Zustände im Viertel loszuwerden, zu lang gewesen. Die Initiative spricht von Bürgern, deren Anliegen nicht ernst genommen wurden, die von Behörden wie der Polizei abgewimmelt worden seien. Sie forderte bereits im Sommer vergangenen Jahres bei einem Arbeitstreffen mit Oberbürgermeister Frank Dudda und Vertretern aus Polizei und Verwaltung ein Stadtteilbüro und einen Quartiersmanager. Schlotzhauer: „Momentan sind eine erhöhte Präsenz von Kommunalem Ordnungsdienst und der Polizei sowie von Entsorgung Herne leider ohne Alternative."

Ein erster Schritt hin zu mehr Lebensqualität könnte mithilfe der Arbeiterwohlfahrt gelingen. Zur Bekämpfung der Kinderarmut in Horsthausen richtete der Verband die Stelle eines Sozialarbeiters ein. Dieser könne sich, so die Idee, ein Büro mit dem Quartiersmanager teilen. Matthias Bluhm, Mitglied im Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Sicherheit und Ordnung, glaubt, dass Kooperationen dieser Art den negativen Trend umkehren könnten: „Gelingt diese Zusammenarbeit, gibt es eine realistische Chance, die negative Entwicklung aufzuhalten und umzukehren.“