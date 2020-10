Die Zahl der mit Corona infizierten Personen ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf mehr als 50 positive Tests auf 100000 Menschen angestiegen. Der Krisenstab der Stadt hat vor diesem Hintergrund mehrere Maßnahmen beschlossen.

Das Gesundheitsamt erhält zusätzliches Personal zur Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten. Ansammlungen von Gruppen im öffentlichen Raum werden auf höchstens sechs Personen begrenzt.

Laut Schutzverordnung dürfen private Feiern in öffentlichen Räumen nur noch mit maximal 25 Personen stattfinden. Zu diesen öffentlichen Räumen zählen zum Beispiel Restaurants oder gemietete Säle. Das Ordnungsamt wird in Zusammenarbeit mit der Polizei die Feierlichkeiten kontrollieren und nachhalten, dass die maximale Zahl nicht überschritten wird. Der Fachbereich Öffentliche Ordnung hat viele Gastgeber für das Wochenende bereits kontaktiert und auf mögliche Einschränkungen aufmerksam gemacht. Feiern von 25 bis 150 Personen müssen ab sofort angemeldet werden, die Veranstalter müssen ein Hygiene-Konzept vorlegen und eine Liste der Teilnehmer führen.

In städtischen Gebäuden gilt die Pflicht, in Fluren, auf Toiletten und in Wartebereichen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem werden zusätzliche Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. Grundsätzlich gilt, dass für die persönliche Vorsprache in städtischen Dienststellen vorher ein Termin vereinbart werden sollte.

Für Sportveranstaltungen wird eine Obergrenze von 200 Zuschauern festgelegt. Der Spiel- und Trainingsbetrieb wird nicht eingeschränkt. Das Ferienprogramm der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Herne kann wie geplant stattfinden.

Die Stadt prüft derzeit, ob der Unterricht an Schulen zeitversetzt beginnen kann, damit sich Schüler nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln drängen.

Die Stadt informiert bei allgemeinen Fragen zur Corona-Krise. Am Samstag und Sonntag ist der Service von 10 bis 13 Uhr erreichbar unter den Telefonnummern 0700-16200000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden) und 0800-1612000 (kostenfrei). Montags bis donnerstags sind die Leitungen von von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr freigeschaltet.