Die regelmäßigen Testmöglichkeiten für das Personal von Schulen und Kindertageseinrichtungen zeigen Wirkung. So ist bei einem Test in einer Hausarztpraxis eine Mitarbeiterin des Hibernia-Kindergartens positiv auf Covid-19 getestet worden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bleibt die Einrichtung zunächst für den heutigen Montag, 24. August 2020, und Dienstag, 25. August 2020, geschlossen. Die Kinder der betroffenen Gruppe sowie weitere Erzieherinnen der Einrichtung werden heute vorsorglich getestet.

Die bislang vorliegenden Ergebnisse der Abstriche, die in Zusammenhang mit dem positiven getesteten Schüler eines Oberstufenjahrgangs der Gesamtschule Wanne-Eickel durchgeführt worden sind, waren sämtlich negativ. Die noch ausstehenden Ergebnisse erhofft die Stadt Herne für den heutigen Tag.

Das Gesundheitsamt informiert auch an den Wochenenden Kontaktpersonen, die sich aufgrund von Testergebnissen in häusliche Absonderung begeben müssen. Die medizinische Beratung und Behandlung erfolgt jedoch wie auch unter der Woche nicht durch die Gesundheitsbehörde, sondern obliegt den niedergelassenen Ärzten bzw. der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Informationen zu Praxen, die Test durchführen sowie zur telefonischen Erreichbarkeit hat die KVWL unter der folgenden Seite zusammengefasst:

https://www.kvwl.de/patient/corona/index.htm