Christian Stahnke studiert politische Wissenschaften im Master-Studiengang an der TU Dortmund. In den vergangenen Monaten hat er den Hörsaal jedoch gegen einen Schreibtisch im Büro der lokalen Piraten-Partei getauscht.

„Mein Schwerpunkt ist der demokratische Gestaltungsprozess. Ich wollte mal sehen, wie das ganz praktisch in den Kommunen funktioniert“, sagt der 34-jährige Student. Um den Bürgern Einblicke in die politische Partizipation zu geben, schreibt die Fraktion der Piraten-Partei regelmäßig eine Hospitation aus. Im Mittelpunkt stehen dabei die Teilnahme an den Sitzungen der Fraktion und entsprechender Gremien sowie grundlegende politische Arbeitsweisen wie das Erstellen von Anträgen. Die Fraktion will damit insbesondere parteilose Menschen motivieren, sich aktiv politisch zu beteiligen und ihr Fachwissen gezielt einzubringen.

Für Stahnke war das Praktikum eine wertvolle Erfahrung. Trotzdem sieht er seine berufliche Zukunft nicht in der Parteiarbeit, sondern bei einer Nichtregierungsorganisation.