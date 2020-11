Jedes Jahr im Oktober zieht die Agentur für Arbeit gemeinsam mit den Pakt-Partnern zum Ausbildungsmarkt Bilanz zum Verlauf über das Berufsberatungsjahr. Sie analysiert die Entwicklung und gibt erste Prognosen und Vorhaben für das kommende Jahr bekannt. So auch 2020. Und das, obwohl Corona alles auf den Kopf gestellt hat.

Die Pandemie hat das Geschehen auf dem Ausbildungsmarkt um rund zwei Monate nach hinten verschoben. Die Bilanz sollte aber jedes Jahr zur selben Zeit erläutert werden, so die Stimmen der Paktpartner auf dem Ausbildungsmarkt. Zu ihnen gehören neben Oberbürgermeister Frank Dudda unter anderem Eric Weik, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet und Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Bochum.

Üblicherweise starten duale Ausbildungen in den Betrieben im August oder September. Gleichwohl gibt es jedes Jahr die Möglichkeit, zu einem späteren Termin in die Ausbildung einzusteigen. Gemeinsame Nachvermittlungsaktionen der Agentur für Arbeit und der Kammern sollen über den Ausbildungsstart hinaus suchende Bewerber und Unternehmen zusammenbringen. Jedes Jahr aufs Neue werden in dieser Periode auch in letzter Minute noch neue berufliche Startchancen für Jugendliche geebnet und somit auch eine bessere Fachkräfteversorgung für die Unternehmen erzielt.

In diesem Jahr kommt diesem sogenannten fünften Quartal eine besondere Rolle zu. Die Corona-Pandemie hat viele Prozesse, so auch auf dem Ausbildungsmarkt, nach hinten verschoben. Die Abschlussprüfungen der Schulen fanden teilweise später statt und neue Formate für die Bewerbungsverfahren mussten entwickelt werden. Unternehmen sahen sich durch die Pandemie häufig gezwungen andere Prioritäten zu setzen. Die Entscheidung zur Besetzung freier Ausbildungsstellen wurde daher vielerorts erst einmal verschoben und auch die Schulschließungen führten zu vielen neuen Herausforderungen. Um die Jugendlichen trotz der Einschränkungen gut zu beraten und beim Finden der passenden Ausbildung zu unterstützen, wurden viele neue Wege gesucht und der Ausbildungsmarkt geht in die Verlängerung. Neben der klassischen Telefonie steht nach wie vor die Videokommunikation oder auch mal ein gemeinsamer Beratungsspaziergang an der frischen Luft mit den Jugendlichen auf der Agenda der Berufsberatung. Die Vermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen und die Meldungen der noch unbesetzten Ausbildungsstellen und unversorgten Bewerber hoch.

Zu den Zahlen: In Herne bewarben sich 1587 Menschen auf einen Ausbildungsplatz, das waren 140 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 158 Bewerber waren noch unversorgt. Ausbildungsstellen gab es 732 und damit 173 weniger als noch im Vorjahr. Aktuell sind noch 105 Plätze unbesetzt. Umgerechnet kamen 2020 auf 100 Bewerber 46 Ausbildungsstellen (2019: 52).

Der Rückgang der Zahl der Bewerber sei auf die sinkende Zahl an Schülern in den Abschlussklassen zurückzuführen. Tatsächlich aber sank die Zahl der Ausbildungsplätze weitaus stärker. Frank Neukirchen-Füsers: „In Herne hat sich in den letzten Jahren viel Positives bewegt. Der Ausbildungsmarkt war jedoch von jeher eine besondere Herausforderung, die es auch jetzt zu nehmen gilt. Es ist wichtig, dass wir das fünfte Quartal verstärkt nutzen, um die Situation auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern."

Neukirchen-Füsers geht davon aus, dass der Vermittlungsprozess mindestens zwei Monate später abgeschlossen sein wird als in den Vorjahren. Tatsächlich würden immer noch von den Betrieben neue Stellen mitgeteilt werden. "Es gibt noch Chancen auf dem Ausbildungsmarkt und jeder sollte seine Chancen jetzt noch nutzen. Junge Menschen brauchen berufliche Perspektiven und die Unternehmen – trotz Corona – gute Fachkräfte."

Ausbildungsverträge für das laufende Jahr können noch bis Ende Januar abgeschlossen werden. Arbeitgeber werden derzeit dahingehend beraten. Berufskollegs wurden vom Schulministerium aufgefordert, sich organisatorisch, pädagogisch und didaktisch auf einen späteren Ausbildungsbeginn einzustellen.

Wer noch sucht, kann sich melden. Berufsberater stehen Jugendlichen jederzeit unter der Telefonnummer 0800-4555500 oder über die Anwahl des persönlichen Beraters zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme ist außerdem möglich per E-Mail (herne.berufsberatung @arbeitsagentur.de). Arbeitgeber können sich unter der Telefonnummer 0800-4555520 oder über ihren persönlichen Betreuer im Arbeitgeber-Service beraten lassen. Alternativ gibt es die Möglichkeit der Korrespondenz per E-Mail (herne.arbeitgeber@arbeitsagentur.de).

