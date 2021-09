Vom 10. bis 25. September 2021 findet in Herne und Wanne-Eickel zum 21. Mal die Faire Woche statt. Die Faire Woche beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema "Menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften" und steht unter dem Motto "Zukunft fair gestalten".

„Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation ILO arbeiten die Mehrheit der Beschäftigten weltweit ohne Absicherung durch soziale Sicherungssysteme, so sind z.B. nur 22 Prozent der Weltbevölkerung gegen Arbeitslosigkeit versichert. Ein großes Problem ist immer noch die ausbeuterische Kinderarbeit. Derzeit sind weltweit 152 Mio. Kinder davon betroffen.“ so Faire Woche Koordinator Markus Heißler vom Eine Welt Zentrum Herne

„Besonders eindrucksvoll wird das Thema unfaire Arbeitsbedingungen bei unserer Auftaktveranstaltung am 9. September um 19.30 Uhr in der Filmwelt Herne thematisiert. Der Spielfilm „Made in Bangladesh“ zeigt die Geschichte einer jungen Textilarbeiterin, die sich nach einem Brand für Verbesserungen in ihrer Fabrik einsetzt und dabei große Schwierigkeiten überwinden muss.“

In diesem Jahr beteiligen sich über 25 Unternehmen, Vereine und Organisationen mit Aktionen und Veranstaltungen am Programm. Es gibt Ausstellungen in der Stadtbibliothek, Vorträge in der VHS, Kleidertauschaktionen, einen Kaffeeausschank in der Hausarztpraxis, Besuch aus Bolivien und vieles mehr.

Einige Highlights aus dem Programm:

Am Fr. 11. September in der Zeit von 10 bis 18 Uhr wird es im und vor dem Weltladen Esperanza einen Kennenlerntag für fair gehandelte Produkte geben. „Es können Gebäck und Schokolade probiert werden. Auch neue Produkte werden präsentiert, so z.B. schicke ultraleichte Taschen aus recycelten Reissäcken,“ erläutert Christa Winger vom Weltladen. Um 15 Uhr wird es auch noch Livemusik mit dem Trommler Kebba Bojang geben. Ein weiteres Highlight ist das Konzert mit Erick Manana & Jenny Fuhr am Mo. 13. September um 20 Uhr in den Flottmannhallen. Der Liederpoet und Gitarrist ist seit Jahrzehnten ein Star in seiner Heimat Madagaskar. Einen Fairen Schoko-Tag veranstaltet die HCR am Mi. 15. September von 9.30-18 Uhr im KundenCenter in Herne-Mitte und verschenkt dabei fair gehandelten Schokolade an Kund*innen. Auch Entsorgung Herne verteilt am Fr. 17. September und Sa. 18. September 300 faire Schokoladentafeln. „Neben dem fairen Genuss wird auch der Klimaschutz unterstützt“, so Abfallberaterin Silke Gerstler. „Für jede fünfte Tafel pflanzt die Organisation „Plant for the Planet einen Baum.“

Spannende Kreativangebote für Erwachsene und Kinder bietet in diesem Jahr das Emschertal-Museum an, z.B. werden nachhaltige Verpackungen am 16. September selbst gemacht und am 18. September wird im Heimatmuseum Unser Fritz mit fairer Wolle gebastelt und der Weltladen wird ein Probieraktion durchführen. Um das Thema faire Arbeitsbedingungen geht es auch beim Film „Keiner schiebt uns weg“. Das Büro für Gleichstellung und Vielfalt lädt dazu am 23. September ein. In der bewegenden Ruhrgebietskomödie fordern drei Frauen aus einem Gelsenkirchener Fotolabor den gleichen Lohn wie ihre männlichen Kollegen. Das Jugendzentrum Lighthouse beteiligt sich mit mehreren Aktionen für junge Menschen an der Faire Woche, z.B. am 24.9. mit dem Escape Game: Exit Fast Fashion. Silke Langkau vom Lighthouse erklärt, was es damit auf sich hat„ Bei dem Online-Spiel treten verschieden Teams gegen einander an. Es geht um den Zusammenhang von Fast Fashion Mode und Klimaschutz.

Für das das Lighthouse ist die Faire Woche ein weiterer Baustein auf dem Weg um als erstes Jugendzentrum in Herne die Auszeichnung „Faires Jugendhaus“ zu erhalten. „Wir wollen auch nach außen dokumentieren, was bei uns in vielen Bereichen schon nachhaltig ist“, so Langkau.

Die Koordination der Fairen Woche liegt in den Händen des Eine Welt Zentrums des Ev. Kirchenkreises Herne. Der Programmflyer liegt in vielen öffentlichen Einrichtungen und Kirchengemeinden aus oder findet sich online unter www.ewz-herne.de