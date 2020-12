Corona-Regelung Zitat.

Corona-Regelung: Gericht in Niedersachsen kippt Feuerwerksverbot an Silvester. Das Gericht in Lüneburg sieht es nicht als erwiesen an, dass ein Feuerwerksverbot zum Infektionsschutz beiträgt.

Die Landesregierung in Hannover befürchtet Menschenansammlungen wegen des Böllerns an Silvester. Doch ihr generelles Feuerwerksverbot geht dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg deutlich zu weit. Quelle t-Online

Wenn es so weitergeht, werden wir auch zu Ostern keine Wende hinkriegen.

Einmal die Corona - Gefahr aussperren, ist das zu viel verlangt?