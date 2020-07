Die SPD-Ratsfraktion setzt sich gemeinsam mit zwei Bürgerinnen aus dem Stadtteil Eickel für mehr Sauberkeit im Stadtbild ein. Ruth Gerth und Susanne Schwalow kümmern sich schon seit einiger Zeit um bepflanzte Abschnitte an der Hauptstraße in Eickel. Die Damen pflegen die Pflanzen nicht nur, sondern sammeln auch den Müll ein, der vermehrt in die Bepflanzung geworfen wird.

Nun kommen drei weitere Standorte hinzu, die neu bepflanzt werden sollen. Die Baumscheiben am Markt und an der Königstraße sind in einem desolaten Zustand. Ulrich Syberg, SPD-Stadtverordneter für Eickel, schlägt auf Basis von fachlichen Recherchen vor, die Baumscheiben neu zu sichern, um das Befahren zu verhindern, den Boden zu lockern, fehlenden Boden aufzufüllen und geeignete Bodendecker anzupflanzen. Adi Plickert, Bezirksbürgermeisterkandidat für Eickel, und Elisabeth-Majchrzak-Frensel, Stadtverordnete für Eickel, haben ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt, um die Aufenthaltsqualität im Sud- und Treberviertel zu steigern.

Ruth Gerth und Susanne Schwalow haben mittlerweile noch eine neue Mitstreiterin gefunden, die sich zukünftig auch um die Sauberkeit kümmern wird. Gleichzeitig bittet Ruth Gerth jedoch darum, dass sich interessierte Bürger bei ihr melden, um das Team zu verstärken. Interessierte können sich im Fraktionsbüro der SPD unter der Telefonnummer 02323/162004 melden. Dort wird der Kontakt dann hergestellt.